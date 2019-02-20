Ежегодно в Татарстане проводится более двух тысяч патриотических акций
Самыми массовыми из них уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы»
Самыми массовыми акциями вот уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы»Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
Изменить размер текста:
Ежегодно в Татарстане проводится более 2 тысяч патриотических акций. Об это заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
На тематическом брифинге, который прошел в Казанском высшем танковом краснознаменном командном училище, Фазлеева заметила, что самыми массовыми акциями вот уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы». А одним из самых крупных патриотических движений в Татарстане остается отряд юнармейцев.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU