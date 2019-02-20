Ежегодно в Татарстане проводится более двух тысяч патриотических акций

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-20T13:41:41+03:00

Самыми массовыми акциями вот уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы» Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Самыми массовыми из них уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы»

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Ежегодно в Татарстане проводится более 2 тысяч патриотических акций. Об это заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

На тематическом брифинге, который прошел в Казанском высшем танковом краснознаменном командном училище, Фазлеева заметила, что самыми массовыми акциями вот уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы». А одним из самых крупных патриотических движений в Татарстане остается отряд юнармейцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU