2019-02-20T13:41:41+03:00
Общество

Ежегодно в Татарстане проводится более двух тысяч патриотических акций

Самыми массовыми из них уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы»
Алина ГАБДУЛИНА
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Самыми массовыми акциями вот уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы»Самыми массовыми акциями вот уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы»Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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Ежегодно в Татарстане проводится более 2 тысяч патриотических акций. Об это заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

На тематическом брифинге, который прошел в Казанском высшем танковом краснознаменном командном училище, Фазлеева заметила, что самыми массовыми акциями вот уже несколько лет подряд являются «Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы». А одним из самых крупных патриотических движений в Татарстане остается отряд юнармейцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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