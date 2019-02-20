2019-02-20T14:42:35+03:00
Общество

В каких домах Казани 21 февраля отключат свет

Его не будет в Вахитовском и Советском районах города
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В том числе свет отключат и в двух поселках.В том числе свет отключат и в двух поселках.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В этот четверг, 21 февраля, из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях в двух районах столицы Татарстана отключат свет.

Так, с 9.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе, расположенных по адресам: улица Салимжанова, 23, улица Спартаковская, 87, 89.

А с 9.00 до 18.00 электричество пропадет в Советском районе, а именно в домах №№6, 9, 10, 12, 16, 16/13 на улице Аделя Кутуя.

На этот же период времени свет отключат и в поселке Радужный по улицам: Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева и Хлебникова; в поселке Лесная Поляна по улицам: Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
В Нижнекамске появится собственная Лига студентов
Жительницу Казани будут судить за то, что она отобрала нож у сожителя и убила его
Еще минус один: "Рубин" расстался с очередным нападающим
В Казани вскоре начнется суд о хищении 95 миллионов рублей, за которые вместо обещанной разработки подсунули китайский аналог
Ежегодно в Татарстане проводится более двух тысяч патриотических акций
После визита в Казань Владимир Путин выступил за ипотечные каникулы
Чувашия выделит 54,6 миллионов рублей на покупку 27 школьных автобусов
21 февраля в Татарстане вновь ожидаются метель и сильный ветер
27 февраля в Казани пройдет «горячая линия» по вопросам поступления детей в первый класс
В Марий Эл пьяный водитель КАМАЗа на скорости протаранил другой грузовик