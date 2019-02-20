В каких домах Казани 21 февраля отключат свет
В этот четверг, 21 февраля, из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях в двух районах столицы Татарстана отключат свет.
Так, с 9.00 до 17.00 обесточат дома в Вахитовском районе, расположенных по адресам: улица Салимжанова, 23, улица Спартаковская, 87, 89.
А с 9.00 до 18.00 электричество пропадет в Советском районе, а именно в домах №№6, 9, 10, 12, 16, 16/13 на улице Аделя Кутуя.
На этот же период времени свет отключат и в поселке Радужный по улицам: Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева и Хлебникова; в поселке Лесная Поляна по улицам: Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная.
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ИСТОЧНИК KP.RU