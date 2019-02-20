Казанский лыжный марафон-2019 пройдет 10 марта

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-20T11:40:56+03:00

За день до этого пройдет специальный женский забег в юбках на 500 метровой дистанции и конкурс с призами на лучший наряд. Фото: Роман ЗЛОБИН

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В начале этой весны – 10 марта, пока еще лежит снег, состоится Казанский лыжный марафон-2019. Призовой фонд забегов составит более одного миллиона рублей.

Гостями Казанского лыжного марафона-2019 станут четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов.

Всех, кто станет участником забегов, ждет профессиональный лыжный сервис, а также питание, причем как на дистанции, так и после финиша. Призами будет награждена первая десятка победителей.

Как сообщают в Минспорта Татарстана, выдача стартовых пакетов для участников пройдет 9 марта с 10.00 до 19.00 там, где пройдет Казанский лыжный марафон-2019, а именно на стадионе «Локомотив» (поселок Юдино).

К слову, 9 марта там также в 12.00 стартует специальный женский забег в юбках на 500 метровой дистанции и конкурс с призами на лучший наряд.

ИСТОЧНИК KP.RU