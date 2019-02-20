2019-02-20T11:40:56+03:00
Спорт

Казанский лыжный марафон-2019 пройдет 10 марта

Традиционно призовой фонд забегов превысит миллион рублей
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
За день до этого пройдет специальный женский забег в юбках на 500 метровой дистанции и конкурс с призами на лучший наряд.За день до этого пройдет специальный женский забег в юбках на 500 метровой дистанции и конкурс с призами на лучший наряд.Фото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

В начале этой весны – 10 марта, пока еще лежит снег, состоится Казанский лыжный марафон-2019. Призовой фонд забегов составит более одного миллиона рублей.

Гостями Казанского лыжного марафона-2019 станут четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов.

Всех, кто станет участником забегов, ждет профессиональный лыжный сервис, а также питание, причем как на дистанции, так и после финиша. Призами будет награждена первая десятка победителей.

Как сообщают в Минспорта Татарстана, выдача стартовых пакетов для участников пройдет 9 марта с 10.00 до 19.00 там, где пройдет Казанский лыжный марафон-2019, а именно на стадионе «Локомотив» (поселок Юдино).

К слову, 9 марта там также в 12.00 стартует специальный женский забег в юбках на 500 метровой дистанции и конкурс с призами на лучший наряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
В Нижнекамске появится собственная Лига студентов
Жительницу Казани будут судить за то, что она отобрала нож у сожителя и убила его
В каких домах Казани 21 февраля отключат свет
Еще минус один: "Рубин" расстался с очередным нападающим
В Казани вскоре начнется суд о хищении 95 миллионов рублей, за которые вместо обещанной разработки подсунули китайский аналог
Ежегодно в Татарстане проводится более двух тысяч патриотических акций
После визита в Казань Владимир Путин выступил за ипотечные каникулы
Чувашия выделит 54,6 миллионов рублей на покупку 27 школьных автобусов
21 февраля в Татарстане вновь ожидаются метель и сильный ветер
27 февраля в Казани пройдет «горячая линия» по вопросам поступления детей в первый класс
В Марий Эл пьяный водитель КАМАЗа на скорости протаранил другой грузовик