2019-02-20T11:07:35+03:00
Туризм

Российский лоукостер запускает 7 летних авиарейсов из Казани

Летная программа начнет действовать уже с 31 марта
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Российский лоукостер планирует в летнем сезоне выполнять рейсы из аэропорта Казани по 7 направлениям. Новая летная программа начнет действовать уже с 31 марта и закончится 26 октября этого года.

Среди направлений значатся и полеты в Санкт-Петербург. Кроме того, на ежедневной основе можно будет недорого слетать и в Москву (Внуково). А по нечетным дням недели в курортный Сочи. При этом туда с 25 мая авиарейсы из Казани будут осуществляться на ежедневной основе.

Увеличится и количество полетов в Тбилиси. Со 2 апреля самолеты будут отправляться в столицу Грузии по вторникам, четвергам и субботам.

Также с 28 апреля российский лоукостер возобновит авиарейсы в Минеральные Воды – два раза в неделю.

Далее 26 мая в планах полеты по новому направлению – Казань-Батуми, по понедельникам, средам и пятницам. При этом с 26 июня самолеты будут перевозить туда пассажиров и по воскресеньям.

В начале же календарного лета, а именно с 6 июня по четным дням недели из Казани можно будет также улететь и в Анапу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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