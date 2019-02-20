Российский лоукостер запускает 7 летних авиарейсов из Казани
Российский лоукостер планирует в летнем сезоне выполнять рейсы из аэропорта Казани по 7 направлениям. Новая летная программа начнет действовать уже с 31 марта и закончится 26 октября этого года.
Среди направлений значатся и полеты в Санкт-Петербург. Кроме того, на ежедневной основе можно будет недорого слетать и в Москву (Внуково). А по нечетным дням недели в курортный Сочи. При этом туда с 25 мая авиарейсы из Казани будут осуществляться на ежедневной основе.
Увеличится и количество полетов в Тбилиси. Со 2 апреля самолеты будут отправляться в столицу Грузии по вторникам, четвергам и субботам.
Также с 28 апреля российский лоукостер возобновит авиарейсы в Минеральные Воды – два раза в неделю.
Далее 26 мая в планах полеты по новому направлению – Казань-Батуми, по понедельникам, средам и пятницам. При этом с 26 июня самолеты будут перевозить туда пассажиров и по воскресеньям.
В начале же календарного лета, а именно с 6 июня по четным дням недели из Казани можно будет также улететь и в Анапу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Туризм: Авиаперелеты»