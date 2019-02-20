Чувашия выделит 54,6 миллионов рублей на покупку 27 школьных автобусов

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-20T13:02:32+03:00

Никаких особых требований к размерам автобусов и их двигателям не выдвигается Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Они должны быть выпущены в этом году и иметь как минимум 20 сидячих мест

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Из бюджета Чувашии готовы выделить более 54,6 миллионов рублей на покупку школьных автобусов. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Всего планируется купить 27 единиц этого транспорта.

Согласно техническому заданию, автобусы должны быть выпущены в 2019 году и иметь как минимум 20 сидячих мест. Помимо этого, у них должны быть цифровые тахографы, GPS/ГЛОНАСС-приемники, проблесковые маячки желтого цвета и устройства вызова экстренных слов. Вместе с тем, никаких особых требований к размерам автобусов и их двигателям не выдвигается.

Исполнитель заявки будет выбран посредством аукциона 11 марта. После, в течении 60 дней с момента заключения контракта, он должен будет доставить автобусы на площадку перед Театром оперы и балета в Чебоксарах.

ИСТОЧНИК KP.RU