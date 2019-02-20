2019-02-20T10:31:54+03:00
Спорт

Гранат и Калинин, которых сватают в "Динамо", не спасли "Рубин" от поражения в матче с "Тоболом"

Казанцы уступили сопернику 0:1
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Защитники казанского "Рубина" Владимир Гранат и Игорь Калинин, которых некоторые СМИ активно провожают в московское "Динамо", никуда не ушли, по крайней мере, пока. Оба футболиста вышли в стартовом составе команды на товарищеский матч с "Тоболом". При этом, Курбан Бердыев, по всей вероятности, решил лишний раз показать значимость опытного Граната для команды, выдав ему капитанскую повязку.

Матч проходил с небольшим перевесом клуба из Казахстана. Уже на 10 минуте футболисты "Тобола"открыли счет. Последовал прострел с фланга в штрафную и нападающий Максим Федин, опередив двух защитников, пробил точно в нижний угол.

Как не старались игроки "Рубина", но отыграться они так и не смогли. Отметим, что Курбан Бердыев вновь дал поиграть почти всем игрокам, находящимся в строю.

Поражение 0:1 от "Тобола" стало для казанцев уже вторым в рамках третьего сбора в Турции. До этого "Рубин" с минимальным счетом уступил "Оренбургу". Впереди у казанцев еще один спарринг. 23 февраля казанцы сразятся с московским "Динамо".

ИСТОЧНИК KP.RU

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