В Татарстане угарным газом отравились мать и двое ее несовершеннолетних сыновей
Все они доставлены в больницу
Семья могла отравиться угарным газом
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Вечером 19 февраля, в 22.23, в службу "112" поступило сообщение, что в одной из квартир на улице Девонской в Альметьевске получили отравление, предположительно угарным газом, 38-летняя женщина и двое ее сыновей - 16-ти и семи лет.
Все они были доставлены в медицинские учреждения. После осмотра медиков женщина от госпитализации отказалась - ее состояние не вызывало опасение. Ее сыновья с диагнозом отравление средней степени тяжести госпитализированы в Альметьевскую детскую городскую больницу, сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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