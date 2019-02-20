2019-02-20T10:09:03+03:00
Общество

Проект строительства кольцевой железной дороги вокруг Казани оценили в 50 миллионов рублей

Она должна вывести за пределы города транзит грузовых поездов
Лика ИСАЕВА
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На проектирование первого этапа объездного пути потребуется крупная суммаНа проектирование первого этапа объездного пути потребуется крупная суммаФото: Из материалов пресс-службы
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В столице Татарстана уже стартовало проектирование первого этапа строительства кольцевой железной дороги вокруг города. Напомним, в республике принято решение о строительства такого "кольца", чтобы разгрузить город от транзита грузовых поездов.

Сейчас приоритетен первый этап - участок от станции "Новое Аракчино" до станции "Казань-2" - "Северный вокзал". По оценке специалистов, только на проектирование этого участка будет потрачено более 50 миллионов рублей. Такой тендер уже появился на сайте госзакупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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