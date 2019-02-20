В Набережных Челнах прохожий едва не утонул в болоте
Мужчину вытащили из западни спасатели МЧС Татарстана
Спасатели вытащили из болота мужчинуФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 19 февраля, во вторник, утром в Набережных Челнах. В службу "112" позвонил очевидец и рассказал, что на его глазах в заснеженном болоте застрял мужчина. Он провалился по грудь в жижу. Самостоятельно выбраться на сушу не может, необходима профессиональная помощь спасателей.
На место происшествия - на небольшой пустырь за комплексом № 52 напротив гипермаркета "Лента", выехали спасатели МЧС Татарстана.
Они быстро вытащили пострадавшего и доставили его на сушу. Им оказался 43-летний местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU
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