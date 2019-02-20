2019-02-20T08:32:50+03:00
Происшествия

В Чебоксарах водителю стало плохо за рулем, КАМАЗ вылетел на встречку

Очевидцы пытались оказать медпомощь мужчине, но он скончался [видео]
Лика ИСАЕВА
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На месте происшествия врачи пытались откачать водителя, но он скончалсяНа месте происшествия врачи пытались откачать водителя, но он скончалсяФото: Из материалов пресс-службы
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Авария произошла 19 февраля в 15.57 в Чебоксарах на Марпосадском шоссе. Регистратор одного из автомобилистов запечатлел, как все произошло. КАМАЗ едет навстречу потоку, в котором двигается автомобиль с регистратором. Внезапно грузовик выворачивает налево, пересекает разделительный газон и врезается в столб. По счастливой случайности в этот момент КАМАЗ никого не зацепил.

На месте ДТП останавливаются сразу несколько автомобилей и водители поспешили на помощь водителю, который не смог сам выйти из кабины. Его положили на асфальт и проезжающий мимо врач попытался еще до приезда "скорой" сделать искусственное дыхание мужчине. Затем к этому подключились подъехавшие медики из спецавтомобиля. Но спасти водителя не удалось, он скончался на месте ДТП.

По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо с сердцем, и он успел направить КАМАЗ в столб, чтобы не совершить аварию с другими автомобилями.

В Чебоксарах КАМАЗ выехал на встречку и врезался в столб, водитель скончался.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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