Ленара Музафарова больше не руководит Кадастровой палатой Татарстана
С этой должности она ушла по собственному желанию
Фото: np-okirt.ru
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Ленара Музафарова по собственному желанию покинула пост руководителя Кадастровой палаты Татарстана. До этого момента она также курировала в республике многофункциональные центры (МФЦ) - с 2015 года.
Видимо больше совмещать она две эти должности не захотела, решив полностью отдаться работе над МФЦ Татарстана.
К слову, место Музафаровой с пометкой «и.о.» занял ее заместитель 32-летний Алмаз Абдрахманов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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