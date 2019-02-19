2019-02-19T19:25:13+03:00
Общество

Ленара Музафарова больше не руководит Кадастровой палатой Татарстана

С этой должности она ушла по собственному желанию
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: np-okirt.ruФото: np-okirt.ru
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Ленара Музафарова по собственному желанию покинула пост руководителя Кадастровой палаты Татарстана. До этого момента она также курировала в республике многофункциональные центры (МФЦ) - с 2015 года.

Видимо больше совмещать она две эти должности не захотела, решив полностью отдаться работе над МФЦ Татарстана.

К слову, место Музафаровой с пометкой «и.о.» занял ее заместитель 32-летний Алмаз Абдрахманов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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