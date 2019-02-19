10 татарстанцев признали виновными в крупном хищении с Казанского вертолетного завода

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-19T19:01:41+03:00

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Кража в крупном размере, а также организация преступного сообщества и участие в нем – в этом признали виновными сразу 10 человек.

Так, экс-работник Казанского вертолетного завода, организовал целую группу, в которую вошли действующих сотрудники предприятия и третьи лица.

С января 2013 года до ноября 2016 года они занимались изготовлением на заводе дубликатов деталей к вертолетам. Их тайно вывозили и по копиям настоящих документов продавали, в том числе, и перекупщикам.

Предприятию был причинен ущерб на 1,2 миллиона рублей. Почти на эту сумму только чуть более следователи изъяли часть изготовленных деталей. Также на имущество подсудимых был наложен арест – на сумму 12 миллионов 800 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил 7 из них к срокам от 2,5 до 4 лет в колонии общего режима, а остальных трех к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года. Сообщает МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU