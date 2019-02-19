21 февраля в Казани торжественно откроют новый социально-реабилитационный центр для детей
В этот четверг, 21 февраля, в столице Татарстана состоится торжественное открытие нового социально-реабилитационного центра «Сила в детях». Он расположился по адресу: улица Павлюхина, 102.
Здесь будут использовать современные и инновационные технологии. В этом центре площадью 277,8 квадратных метров ежегодной смогут походить лечение и реабилитацию (не менее восьми курсов) 200 детей.
Для этого там, например, будут использовать методику мозжечковой стимуляции, аппаратное лечение - биоакустическая коррекция и микрополяризация головного мозга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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