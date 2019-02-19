21 февраля в Казани торжественно откроют новый социально-реабилитационный центр для детей

СЕГОДНЯ 18:53 2019-02-19T18:53:46+03:00

Он расположился на улице Павлюхина

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В этот четверг, 21 февраля, в столице Татарстана состоится торжественное открытие нового социально-реабилитационного центра «Сила в детях». Он расположился по адресу: улица Павлюхина, 102.

Здесь будут использовать современные и инновационные технологии. В этом центре площадью 277,8 квадратных метров ежегодной смогут походить лечение и реабилитацию (не менее восьми курсов) 200 детей.

Для этого там, например, будут использовать методику мозжечковой стимуляции, аппаратное лечение - биоакустическая коррекция и микрополяризация головного мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU