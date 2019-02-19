В Татарстане вынесли приговор женщине, которая бросила свою новорожденную дочь замерзать на улице
39-летнюю жительницу Нижнекамска суд признал виновной в покушение на убийство новорожденного ребенка и приговорил к трем годам ограничения свободы. Сообщает следственный комитет Татарстана.
В ночь на 27 октября прошлого года в Нижнекамске на съемной квартире женщина пока спали ее двое детей и сожитель, родила в ванной девочку. Перерезав пуповину ножом, она положила младенца в пакет, а его уже в ведро. После отнесла в мусорный бак на улице Сююмбике и скрылась.
В Татарстане разыскивают женщину, выбросившую младенца в мусорный бак.! другой источник
На улице тогда температура воздуха была всего +1 градус. Лишь по счастливой случайности младенец не замерз насмерть. Его нашел прохожий. Девочка была доставлена в больницу.
На допросе женщина рассказала, что заметила беременность слишком поздно, а на страшный поступок ее толкнула боязнь того, что она не потянет третьего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU