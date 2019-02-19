В Татарстане вынесли приговор женщине, которая бросила свою новорожденную дочь замерзать на улице

СЕГОДНЯ 18:28 2019-02-19T18:28:45+03:00

Она родила пока другие ее дети и сожитель спали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как заявила мать двоих детей на допросе, она боялась, что не потянет третьего ребенка [видео]

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39-летнюю жительницу Нижнекамска суд признал виновной в покушение на убийство новорожденного ребенка и приговорил к трем годам ограничения свободы. Сообщает следственный комитет Татарстана.

В ночь на 27 октября прошлого года в Нижнекамске на съемной квартире женщина пока спали ее двое детей и сожитель, родила в ванной девочку. Перерезав пуповину ножом, она положила младенца в пакет, а его уже в ведро. После отнесла в мусорный бак на улице Сююмбике и скрылась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/675340" frameborder="0"></iframe> В Татарстане разыскивают женщину, выбросившую младенца в мусорный бак.! другой источник

На улице тогда температура воздуха была всего +1 градус. Лишь по счастливой случайности младенец не замерз насмерть. Его нашел прохожий. Девочка была доставлена в больницу.

На допросе женщина рассказала, что заметила беременность слишком поздно, а на страшный поступок ее толкнула боязнь того, что она не потянет третьего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU