Тайный благотворитель намерен помочь с жильем 92-летней труженице тыла из Татарстана, которую выселили из квартиры

СЕГОДНЯ 17:19 2019-02-19T17:19:29+03:00

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За историей вокруг 92-летней Марфуги Гадиевой сейчас следит чуть ли не весь Татарстан. Напомним, в Зеленодольске дом труженицы тыла признали аварийным и ветерана труда выселили. Ей предлагали за трехкомнатную квартиру, купленную в 2012 году за 2 миллиона рублей, компенсацию всего в 784 тысячи рублей. Мало того, что данных денег может хватить разве что на комнату в коммуналке, так еще и нанятая дочерью Гадиевой независимая экспертиза показала, что износ дома составляет всего 46%.

В итоге эта история дошла даже до председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил провести проверку по данному факту. Сейчас власти Зеленодольского района ищут варианты помощи для пенсионерки.

- Понимая особенность ситуации, в которой оказалась уважаемая пожилая женщина, сейчас прорабатывается индивидуальные варианты ее поддержки. В частности, есть благотворитель, готовый помочь. В любом случае она будет обеспечена комфортным жильем", - цитирует руководителя исполнительного комитета Зеленодольского района Дмитрия Сапожникова ТАСC.

ИСТОЧНИК KP.RU