«Не стоило там стоять»: в Казани ищут очевидцев того, как в автобусе девочке дверью сломало руку
С водителя и кондуктора казанского автобуса, курсирующего по маршруту №89, взяли объяснения по поводу того, как в салоне 13-летней пассажирке дверью сломало руку. Напомним, несмотря на крики ребенка, кондуктор лишь сказал: «Не стоило там стоять».
Сейчас же он и водитель заявляют, что факт инцидента они не подтверждают, так как пострадавшая к ним не обращалась.
Для установления обстоятельств происшествия пассажиров автобуса №89 с госномером Р160ТВ, следовавшего 14 февраля через остановки «Ул.Сахарова» в 12.10, «Ул.Ломжинская» в 12.16, «Ул.Родины» в 12.23 и «Ул.А.Кутуя» в 12.39, просят подтвердить или опровергнуть сказанное работниками общественного транспорта, заявив о себе как очевидце по телефону: (843) 292-87-93.
Пострадавшая должна обратиться в страховую компанию за денежной компенсацией. Индивидуальный предприниматель Гилязов А.И, который обслуживает данный маршрут, заключил договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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