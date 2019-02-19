«Не стоило там стоять»: в Казани ищут очевидцев того, как в автобусе девочке дверью сломало руку

СЕГОДНЯ 17:02 2019-02-19T17:02:18+03:00

На крики школьницы не среагировали ни водитель, ни кондуктор. По их словам, она к ним не обращалась

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С водителя и кондуктора казанского автобуса, курсирующего по маршруту №89, взяли объяснения по поводу того, как в салоне 13-летней пассажирке дверью сломало руку. Напомним, несмотря на крики ребенка, кондуктор лишь сказал: «Не стоило там стоять».

Сейчас же он и водитель заявляют, что факт инцидента они не подтверждают, так как пострадавшая к ним не обращалась.

Для установления обстоятельств происшествия пассажиров автобуса №89 с госномером Р160ТВ, следовавшего 14 февраля через остановки «Ул.Сахарова» в 12.10, «Ул.Ломжинская» в 12.16, «Ул.Родины» в 12.23 и «Ул.А.Кутуя» в 12.39, просят подтвердить или опровергнуть сказанное работниками общественного транспорта, заявив о себе как очевидце по телефону: (843) 292-87-93.

Пострадавшая должна обратиться в страховую компанию за денежной компенсацией. Индивидуальный предприниматель Гилязов А.И, который обслуживает данный маршрут, заключил договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU