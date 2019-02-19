Президент Татарстана улетел в Германию

СЕГОДНЯ 16:21 2019-02-19T16:21:32+03:00

Там он пробудет всего один день

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С однодневным рабочим визитом президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Германию. За ограниченное время он должен посетить два города - Дрезден и Мюнхен.

Так, в первом он встретится с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером. Там же будет подписано соглашение между правительством Татарстана и правительством Саксонии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В Мюнхене же у Рустама Минниханова запланирована встреча с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером. После будет подписано соглашение с компанией «Сименс» по модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане.

Отметим, что за 9 месяцев 2018 года Германия инвестировала в Татарстан более 108,5 миллиона долларов США. А внешнеторговый оборот этой страны с российской республикой в 2018 году составил 1,9 миллиарда долларов, из которых 993 миллионов это экспорт Татарстана в Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU