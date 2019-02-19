В Татарстане из горящей фермы спасли 160 коров

СЕГОДНЯ 17:35 2019-02-19T17:35:22+03:00

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Пожар в селе Малые Салтыки Камско-Устьинского района республики начался в понедельник, 18 февраля в 10.48. В службу "112" позвонили местные жители и рассказали, что загорелась ферма, в которой находятся 160 коров. Сильный дым валил из всех дверей и окон, работники смогли эвакуировать все стадо в безопасное место.

К приезду пожарных из подсобки в передней части здания фермы из двери и разбитого оконного проема шел сильный густой дым. Пожарным рассказали, что людей в помещении нет.

- В 11.31 ликвидация открытого горения, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара повреждена огнем внутренняя обшивка подсобного помещения на площади 16 квадратных метров. Пострадавших на пожаре нет. Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU