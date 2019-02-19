В Татарстане сотрудники МЧС вытащили бычка, который провалился в погреб

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-19T15:53:31+03:00

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18 февраля татарстанским спасателям позвонила жительница Уруссу Ютазинского района. Она рассказала, что она содержит в своем частном доме на улице Речной теленка. Бычок набрал вес в 170 килограмм и этого ему хватило, чтобы провалиться в погреб, который расположенный на территории хозяйства. Владельцы животного совместными усилиями вытащить животное не смогли и просят о помощи.

Прибыв на место сотрудники пожарно-спасательной части №42 обнаружили, что животное уже обвязано веревками. Совместными с хозяевами усилиями они все же смогли поднять бычка на поверхность.

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ИСТОЧНИК KP.RU