Весной-2019 а зону паводка могут попасть более 200 сел и городов Татарстана

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-19T18:05:46+03:00

Больше всего населенных пунктов, находящихся в зоне риска, располагаются вокруг Казани (14 сел), а также в Высокогорском (13) и Лениногорском (13) районах Фото: Олег УКЛАДОВ

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Стал известен список сел и городов Татарстана, которые паводком может затопить весной 2019 года. Распоряжение о внесении их в соответствующий перечень подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ появился на официальном портале правовой информации региона.

Больше всего населенных пунктов, находящихся в зоне риска, располагаются вокруг Казани (14 сел), а также в Высокогорском (13) и Лениногорском (13) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU