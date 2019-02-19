2019-02-19T18:05:46+03:00
Общество

Весной-2019 а зону паводка могут попасть более 200 сел и городов Татарстана

Соответствующий перечень опубликован на официальном портала правовой информации республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Больше всего населенных пунктов, находящихся в зоне риска, располагаются вокруг Казани (14 сел), а также в Высокогорском (13) и Лениногорском (13) районахБольше всего населенных пунктов, находящихся в зоне риска, располагаются вокруг Казани (14 сел), а также в Высокогорском (13) и Лениногорском (13) районахФото: Олег УКЛАДОВ
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Стал известен список сел и городов Татарстана, которые паводком может затопить весной 2019 года. Распоряжение о внесении их в соответствующий перечень подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ появился на официальном портале правовой информации региона.

Больше всего населенных пунктов, находящихся в зоне риска, располагаются вокруг Казани (14 сел), а также в Высокогорском (13) и Лениногорском (13) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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