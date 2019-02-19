В Чебоксарах руководителя управления ЖКХ и благоустройства оштрафовали на 5 тысяч рублей
Олег Белов слишком долго рассматривал обращение горожан [фото]
Постановление пока не вступило в законную силуФото: Анна КОЛПАКОВА
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Стало известно, что в Чебоксарах к административной ответственности был привлечен руководитель управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов. Чиновник оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что он долго рассматривал обращения горожан.
В частности, в прокуратуру с подобной жалобой обратился один из жителей Ленинского района. Сразу после этого надзорное ведомство провело соответствующую проверку. Выяснилось, что Белов и правда, рассматривал обращения больше, чем 30 дней.
Фото: Управления ЖКХ и благоустройства
- Постановление пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU