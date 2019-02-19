В Чебоксарах руководителя управления ЖКХ и благоустройства оштрафовали на 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-19T15:35:45+03:00

Постановление пока не вступило в законную силу Фото: Анна КОЛПАКОВА

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в Чебоксарах к административной ответственности был привлечен руководитель управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов. Чиновник оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что он долго рассматривал обращения горожан.

В частности, в прокуратуру с подобной жалобой обратился один из жителей Ленинского района. Сразу после этого надзорное ведомство провело соответствующую проверку. Выяснилось, что Белов и правда, рассматривал обращения больше, чем 30 дней.

Фото: Управления ЖКХ и благоустройства

- Постановление пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU