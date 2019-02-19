2019-02-19T15:09:46+03:00
Общество

Чтобы улететь в Китай татарстанец заплатил 1,4 миллиона рублей

Он задолжал эти деньги своей знакомой
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Сейчас исполнительное производство оконченоСейчас исполнительное производство оконченоФото: Елизавета ОСИПОВА
Изменить размер текста:

7 лет назад житель Альметьевска, чтобы выехать заграницу, занял у своей приятельницы 1,4 миллиона рублей по договору займа. Однако в дальнейшем на протяжении многих лет он отказывался возвращать деньги.

- На основании решения суда в отношении неплательщика возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности, после чего должник начал выплачивать долг малыми частями, - сообщают в управлении федеральной службы судебных приставов Татарстана.

Однако этого не было достаточно для того, чтобы должник мог выехать заграницу. А у него как назло намечалась рабочая поездка в Китай. Это и стало причиной того, что мужчина быстро нашел все деньги и вернул их приятельнице.

Сейчас исполнительное производство окончено и путь мужчине заграницу открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чебоксарах руководителя управления ЖКХ и благоустройства оштрафовали на 5 тысяч рублей
В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли из снежного плена водителя иномарки
В Чебоксарах упавший с крыш снег погреб под собой подростка и девушку
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвое
В Казани на строительство второго корпуса лицея имени В. В. Карпова потратят 419 миллионов рублей
В Казани на «зебре» сбили 12-летнего школьника
ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях
Президент Татарстана поздравил полицейских на транспорте со 100-летием службы и подарил им автомобили
«Без нафталина»: Рустам Минниханов вошел в тройку самых активных в соцсетях глав регионов России
"Ак Барс" трижды уступал по ходу матча, но все же вырвал победу у "Металлурга"
239 автобусов и две автостанции «Чувашавтотранса» пустят с молотка за 226 миллионов рублей
В Марий Эл легковушки столкнулись лоб в лоб: пострадали ребенок и трое взрослых
Полицейские Казани задержали грабителя, который с пистолетом напал на офис микрофинансирования
Александр Бастрыкин поручил следователям проверить в Татарстане выселение 92-летней ветерана труда
В Татарстане на трассе спасли замерзающего автостопщика
20 февраля дома трех районов Казани оставят без света
В Казани ветром с автобуса сорвало люк