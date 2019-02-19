Чтобы улететь в Китай татарстанец заплатил 1,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-02-19T15:09:46+03:00

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7 лет назад житель Альметьевска, чтобы выехать заграницу, занял у своей приятельницы 1,4 миллиона рублей по договору займа. Однако в дальнейшем на протяжении многих лет он отказывался возвращать деньги.

- На основании решения суда в отношении неплательщика возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности, после чего должник начал выплачивать долг малыми частями, - сообщают в управлении федеральной службы судебных приставов Татарстана.

Однако этого не было достаточно для того, чтобы должник мог выехать заграницу. А у него как назло намечалась рабочая поездка в Китай. Это и стало причиной того, что мужчина быстро нашел все деньги и вернул их приятельнице.

Сейчас исполнительное производство окончено и путь мужчине заграницу открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU