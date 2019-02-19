2019-02-19T14:46:59+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники ГИБДД спасли из снежного плена водителя иномарки

Его автомобиль слетел с дороги и оказался в кювете
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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ЧП произошло на автодороге "Йошкар-Ола - Зеленодольск", которая является трассой регионального значения и начинается от федеральной автодороги М-7 "Волга". На территории Зеленодольского района во время патрулирования дороги сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Татарстан обнаружили съехавший на обочину автомобиль "КИА".

Водитель иномарки рассказал, что во время движения его автомобиль неожиданно занесло, и он съехал в кювет. Выбраться самостоятельно он не смог - иномарка прочно увязла в снегу.

Для того, чтобы вытащить из снежной западни, пришлось прицепить иномарку к служебному автомобилю. Выдернув "КИА" на дорогу, сотрудники ГИБДД убедились, что иномарка исправна, и вернулись на службу.

- Водитель автомобиля "КИА" поблагодарил инспекторов за оказанную помощь и также продолжил свой путь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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