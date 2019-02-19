В Чебоксарах упавший с крыш снег погреб под собой подростка и девушку

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-19T14:17:01+03:00

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Так, 15 февраля в столице Чувашии на улице Водопроводной с крыши дома сорвалась скопившиеся масса снега. Сугроб упал на 14-летнего школьника. Подросток получил травму головы и был госпитализирован ДРКБ Чувашии. Как заверили врачи, опасность для его жизни и здоровья отсутствует.

На следующий же день, 16 февраля, похожий случай произошел около одного из домов на улице Ленинского Комсомола. Там пострадала 28-летняя девушка. Она получила ушиб тазобедренного сустава. После осмотра врачи отпустили лечиться ее на дому.

По этим двум фактам были начаты доследственные проверки.

- Они проводятся на предмет наличия в действиях ответственных должностных лиц организаций, обслуживающих указанные дома, признаков состава уголовного преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщают в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU