В Чебоксарах упавший с крыш снег погреб под собой подростка и девушку
Так, 15 февраля в столице Чувашии на улице Водопроводной с крыши дома сорвалась скопившиеся масса снега. Сугроб упал на 14-летнего школьника. Подросток получил травму головы и был госпитализирован ДРКБ Чувашии. Как заверили врачи, опасность для его жизни и здоровья отсутствует.
На следующий же день, 16 февраля, похожий случай произошел около одного из домов на улице Ленинского Комсомола. Там пострадала 28-летняя девушка. Она получила ушиб тазобедренного сустава. После осмотра врачи отпустили лечиться ее на дому.
По этим двум фактам были начаты доследственные проверки.
- Они проводятся на предмет наличия в действиях ответственных должностных лиц организаций, обслуживающих указанные дома, признаков состава уголовного преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщают в следственном комитете Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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