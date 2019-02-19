2019-02-19T13:25:54+03:00
Экономика

В Казани на строительство второго корпуса лицея имени В. В. Карпова потратят 419 миллионов рублей

Новое здание должны сдать не позднее марта 2020 года
Олег ЛУГОВОЙ
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Торги, на которых должен определится подрядчик, еще не завершились.Торги, на которых должен определится подрядчик, еще не завершились.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, на строительство второго корпуса лицея имени В. В. Карпова на 800 детей в казанском поселке Осиново из бюджета Татарстана готовы выделить 419 миллионов рублей.

При этом стройка здания уже начата, но торги, на которых должен определится подрядчик, еще не завершились.

Тем не менее, согласно заявленным планам, сдать второй корпус лицея имени В. В. Карпова должны не позднее 1 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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