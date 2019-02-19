В Казани на «зебре» сбили 12-летнего школьника
Мальчик получил перелом ключицы
Ребенку понадобилась помощь медиков.Фото: Ольга БАТОВА
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В этот вторник утром в столице Татарстана под колеса иномарки попал 12-летний школьник. Мальчика сбили, когда он переходил дорогу по «зебре».
ДТП произошло на улице Академика Глушко возле дома №17.
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Rezzo нарушил правила дорожного движения – он не уступил дорогу пешеходу.
В итоге медики зафиксировали у мальчика перелом ключицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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