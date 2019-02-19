В Казани на «зебре» сбили 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-19T12:59:39+03:00

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В этот вторник утром в столице Татарстана под колеса иномарки попал 12-летний школьник. Мальчика сбили, когда он переходил дорогу по «зебре».

ДТП произошло на улице Академика Глушко возле дома №17.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Rezzo нарушил правила дорожного движения – он не уступил дорогу пешеходу.

В итоге медики зафиксировали у мальчика перелом ключицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU