2019-02-19T12:59:39+03:00
Происшествия

В Казани на «зебре» сбили 12-летнего школьника

Мальчик получил перелом ключицы
Олег ЛУГОВОЙ
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Ребенку понадобилась помощь медиков.Ребенку понадобилась помощь медиков.Фото: Ольга БАТОВА
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В этот вторник утром в столице Татарстана под колеса иномарки попал 12-летний школьник. Мальчика сбили, когда он переходил дорогу по «зебре».

ДТП произошло на улице Академика Глушко возле дома №17.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Rezzo нарушил правила дорожного движения – он не уступил дорогу пешеходу.

В итоге медики зафиксировали у мальчика перелом ключицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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