ВТБ Капитал возглавил ежегодное исследование журнала Global Finance в трех номинациях

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-19T15:11:00+03:00

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ВТБ Капитал признан лучшим в трех номинациях по версии ежегодного исследования The World’s Best Investment Banks журнала Global Finance.

В частности, второй год подряд ВТБ Капитал признается лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках. Кроме того, ВТБ Капитал победил в категории «Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе» и «Лучший инвестиционный банк в России».

- Мы рады опять возглавить ежегодное исследование Global Finance в трех ключевых категориях и признательны, что отраслевые эксперты вновь высоко отметили деятельность компании. Выбранная нами стратегия успешно работает на важных для нас развивающихся рынках, позволяя расширять клиентскую базу, - сказал генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий.

Редакторы Global Finance и отраслевые эксперты выбирали победителей на основе таких критериев, как доля рынка, количество и объем сделок, регионы присутствия, возможности работы в меняющейся рыночной конъюнктуре, инновационный подход.

СПРАВКА

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 800 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, включая организацию ECM и DCM транзакций, консультирование по M&A-сделкам, финансирование инфраструктурных проектов, торговые операции на рынке инструментов с фиксированной доходностью и на рынке акций, аналитические услуги, а также управление активами.

ВТБ Капитал неоднократно признавался лучшим инвестиционным банком в России и на глобальных рынках по версии ведущих международных изданий, включая Euromoney, EMEA Finance, Global Finance. ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic, Bloomberg, Thomson Reuters и Mergermarket c 2009 года. Аналитическая команда ВТБ Капитал в 2018 году стала лучшей в России по версии Institutional Investor и Extel Survey.

ИСТОЧНИК KP.RU