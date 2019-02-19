Президент Татарстана поздравил полицейских на транспорте со 100-летием службы и подарил им автомобили

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-19T12:23:10+03:00

Стражам порядка были вручены не только ключи от легковушек, но и от двух снегоходов [фото]

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В этот вторник, 19 февраля, в Казани президент Татарстана поздравил сотрудников транспортной полиции со 100-летним юбилеем службы и вручил им ключи от новых автомобилей.

- Сто лет – это огромный срок. Хочу поблагодарить вас за службу, за вашу работу, - сказал глава республики. - Материально-техническое состояние любого подразделения очень важно для эффективной работы. Сегодня мы имеем возможность поддержать вас, вручить эту технику.

Так, личному составу Казанского ЛУ МВД на транспорте вручили ключи от легковых автомобилей марок «Рено», «Шевроле», «УАЗ», «ГАЗель», а также от двух снегоходов.

Фото: president.tatar.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU