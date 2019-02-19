«Без нафталина»: Рустам Минниханов вошел в тройку самых активных в соцсетях глав регионов России

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-19T11:53:58+03:00

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Фонд "Петербургская политика" оценил, насколько главы российских регионов активно пользуются соцсетями и какие вопросы решают благодаря интернету.

Самым медиаактивным губернатором оказался руководитель Башкортостана Радий Хабиров. На второе место в рейтинге поставили главу Дагестана Владимира Васильева, а вот на третьей строчке расположился президент Татарстана Рустам Минниханов.

По данным "Петербургской политики", Минниханов активно пользуетяс соцсетями, грамотно чередуя рабочие моменты с личными. Основной месседж: «Я успешный и стильный мужчина».

- Легкие и динамичные аккаунты. Много красивых и стильных фотографий. Каждое утро приветствует читателей фотографией вида Казани из своего кабинета. Под этим фото собираются вопросы и комментарии, актуальные на данный момент. Вовлеченность аудитории высока. Много международного контента. Политические мероприятия преподносятся легко и интересно, «без нафталина». Иногда показывает закулисные подробности, - подытожили составители рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU