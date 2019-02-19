"Ак Барс" трижды уступал по ходу матча, но все же вырвал победу у "Металлурга"

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-19T11:26:58+03:00

Этот успех позволил казанцам подняться на третье место на Востоке

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До окончания регулярного чемпионата КХЛ осталось считанное количество матчей. В турнире остается еще несколько интриг. Одна из них - кто займет третье место в восточной конференции. Претендента три - "Ак Барс", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард".

Так уж вышло, что в очередном матче казанским хоккеистам пришлось сразиться с прямым конкурентом - "магниткой". Победитель матча существенно увеличивал свои шансы на успех, а вот проигравший рисковал застрять на пятом месте.

Счет в матче открыли казанцы. Причем сделали это уже на 37 секунде игры. Отличился Антон Ландер. До конца первого периода гости смогли сравнять счет благодаря голу Сергея Мозякина.

Во втором игровом отрезке началась голевая перестрелка. Гости благодаря голам Любимова и Эллисона дважды выходили вперед, но "барсы" оба раза сравнивали счет. Голы на счету Зарипова и Клинкхаммера.

В дебюте третьего периода "магнитка" в третий раз вышла вперед. Гол на свой счет записал Антипин. Впрочем, Яруллин вновь сравнял счет. Точку же в матче за три минуты до сирены поставил Основин. 5:4 - трудовая победа "Ак Барса", которая вывела казанцев на третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU