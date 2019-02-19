В Марий Эл легковушки столкнулись лоб в лоб: пострадали ребенок и трое взрослых

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-19T10:57:41+03:00

Все они были доставлены в больницу [фото]

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Накануне днем в Горномарийском районе Марий Эл на первом километре автодороги «Верхние Шелаболки-Владимирское» лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля - GREAT WALL и ВАЗ-2112.

Фото: ГИБДД Марий Эл

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека - 43-летняя женщина-водитель ВАЗ-2112, 56-летний водитель GREAT WALL и двое его пассажиров, в том числе, и 5-летний ребенок.

- С места аварии всех пострадавших увезли в больницу, - сообщает ГИБДД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU