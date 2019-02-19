Полицейские Казани задержали грабителя, который с пистолетом напал на офис микрофинансирования
На улице Аделя Кутуя в один из офисов микрофинансирования зашел мужчина. Он расспросил об условиях получения кредита, а после передумал и ушел. Но не прошло и несколько минут, как он вернулся. Правда, уже с пистолетом. Угрожая им, мужчина забрал у перепуганной сотрудницы офиса около 20 тысяч рублей и сбежал.
Полицейские Казани задержали грабителя, который с пистолетом напал на офис микрофинансирования.
Благодаря, в том числе, записям с видеокамер наблюдения полицейские в короткие сроки установили личность налетчика, а также куда он скрылся. 42-летнего уроженца Башкортостана задержали в Самаре и доставили в Казань.
- Он дает признательные показания. Выяснилось, что мужчина в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы за совершения аналогичного преступления. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «разбой», продолжается, - сообщили в УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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