СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-19T10:44:27+03:00

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На улице Аделя Кутуя в один из офисов микрофинансирования зашел мужчина. Он расспросил об условиях получения кредита, а после передумал и ушел. Но не прошло и несколько минут, как он вернулся. Правда, уже с пистолетом. Угрожая им, мужчина забрал у перепуганной сотрудницы офиса около 20 тысяч рублей и сбежал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/692703" frameborder="0"></iframe> Полицейские Казани задержали грабителя, который с пистолетом напал на офис микрофинансирования.

Благодаря, в том числе, записям с видеокамер наблюдения полицейские в короткие сроки установили личность налетчика, а также куда он скрылся. 42-летнего уроженца Башкортостана задержали в Самаре и доставили в Казань.

- Он дает признательные показания. Выяснилось, что мужчина в августе прошлого года освободился из мест лишения свободы за совершения аналогичного преступления. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «разбой», продолжается, - сообщили в УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU