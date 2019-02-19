2019-02-19T11:04:25+03:00
Общество

239 автобусов и две автостанции «Чувашавтотранса» пустят с молотка за 226 миллионов рублей

Ранее с торгов не удалось продать арестованное здание предприятия за 81 миллион рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Общая стоимость транспортных средств оценивается в 114 миллионов рублейОбщая стоимость транспортных средств оценивается в 114 миллионов рублейФото: Татьяна Коркина
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27 февраля и 29 марта в Чебоксарах пройдут торги на покупку арестованного имущества «Чувашавтотранса». В частности, с молотка должны уйти 239 автобусов и две автостанции.

Известно, что общая стоимость транспортных средств оценивается в 114 миллионов рублей, а станций «Новосельская» и «Привокзальная» - 112 миллионов. Цифры эти, конечно, не окончательные. Сумма будет увеличиваться в ходе торгов с шагом в 3 миллиона рублей.

Ранее на продажу было выставлено здание предприятия по адресу улица Гагарина, 20. Его начальная цена составляла 81 миллион рублей. Однако данный лот так никто и не приобрел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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