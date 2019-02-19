Александр Бастрыкин поручил следователям проверить в Татарстане выселение 92-летней ветерана труда

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-19T10:12:27+03:00

Дом труженицы тыла Марфуги Гадиевой местные власти признали аварийным и попросили ее на улицу, предложив за ее трехкомнатную квартиру всего 784 тысячи рублей

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Из-за публикаций в СМИ о выселении в Зеленодольске 92-летней ветерана труда, инвалида 2 группы труженицы тыла Марфуги Гадиевой, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следственному комитету Татарстана провести проверку по этому факту.

- Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям (бездействию) местных органов власти при реализации программы по переселению из аварийного фонда в отношении пенсионерки, а также изучить жалобы граждан указанного города относительно исполнения этой программы, - сообщается на официальном сайте СК России.

Напомним, в Зеленодольске дом 92-летней Марфуги Гадиевой признали аварийным и ветерана выселили. Ей предлагали за трехкомнатную квартиру, купленную в 2012 году за 2 миллиона рублей, компенсацию всего в 784 тысячи рублей. Мало того, что данных денег может хватить разве что на комнату в коммуналке, так еще и нанятая дочерью Гадиевой независимая экспертиза показала, что износ дома составляет всего 46%.

ИСТОЧНИК KP.RU