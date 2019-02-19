2019-02-19T09:44:12+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе спасли замерзающего автостопщика

Мужчина был обнаружен в обессиленном состоянии
Олег ЛУГОВОЙ
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Спасатели отогрели мужчину как могли и передали его медикам "скорой".Спасатели отогрели мужчину как могли и передали его медикам "скорой".
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Накануне вечером на единый номер экстренных служб «112» позвонил 36-летний мужчина и сообщил, что во время путешествия автостопом оказался на трассе в Буинском районе поселка Васильевка. Он попросил о помощи, так как замерзал.

На момент прибытия спасателей на место мужчина обессилел и у него уже имелись признаки обморожения. Его поместили в служебную машину, где отпоили горячим чаем, а после передали в руки медиков подоспевшей бригады «скорой помощи». Сообщает МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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