В Татарстане на трассе спасли замерзающего автостопщика

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-19T09:44:12+03:00

Спасатели отогрели мужчину как могли и передали его медикам "скорой".

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером на единый номер экстренных служб «112» позвонил 36-летний мужчина и сообщил, что во время путешествия автостопом оказался на трассе в Буинском районе поселка Васильевка. Он попросил о помощи, так как замерзал.

На момент прибытия спасателей на место мужчина обессилел и у него уже имелись признаки обморожения. Его поместили в служебную машину, где отпоили горячим чаем, а после передали в руки медиков подоспевшей бригады «скорой помощи». Сообщает МЧС Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU