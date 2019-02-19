В Казани ветром с автобуса сорвало люк

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-19T09:12:05+03:00

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В понедельник, 18 февраля, во время движения маршрутного автобуса №60 в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана возле "Казань-Арены" произошел инцидент. Сильный порыв ветра оторвал люк автобуса и швырнул его на обочину. По счастливой случайности, никто не пострадал.

О произошедшем в одном из соцсетей сообщил пассажир автобуса. Молодой человек написал: "В автобусе № 60 под номером 818 вырвало люк во время движения. Инцидент произошёл неподалёку от остановки "Казань Арена" в сторону ТЦ "XL".

Судя по фотографии, водитель остановился и отыскал оторвавшуюся деталь автобуса.

Фото Даниила Кораблева

Напомним, по прогнозам Гидрометеорологии Татарстана в республике и в Казани 18 февраля днем было ухудшение погодных условий. Прошли сильные снегопады, метели с ухудшением видимости до 500-1000 метров и менее; сильный северный ветер порывами 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU