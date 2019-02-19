В Татарстане водитель в метель выехал на встречку и врезался в грузовик, погибли два человека
Смертельная авария произошла 18 декабря в 19.10 на 9 километре автодороги "Кузайкино-Нурлат" в Альметьевском районе республики. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля "Шевроле", двигаясь со стороны Нурлат, превысил безопасную скорость, грубо нарушил правила дорожного движения - выехал на встречку, где врезался в прицеп "Крона" автомобиля МАЗ. Грузовиком управлял 59-летний мужчина.
Сразу после столкновения легковушку отбросило в кювет. Водитель "Шевроле" и его 59-летний пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью, они погибли на месте.
- Водитель "Шевроле" не воспользовался рекомендациями не выезжать без острой необходимости в метель, не соблюдал правила дорожного движения, в итоге произошло ДТП, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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