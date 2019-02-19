В Татарстане водитель в метель выехал на встречку и врезался в грузовик, погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-19T08:26:53+03:00

В аварии водитель и пассажир получили смертельные травмы Фото: Из материалов пресс-службы

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Смертельная авария произошла 18 декабря в 19.10 на 9 километре автодороги "Кузайкино-Нурлат" в Альметьевском районе республики. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля "Шевроле", двигаясь со стороны Нурлат, превысил безопасную скорость, грубо нарушил правила дорожного движения - выехал на встречку, где врезался в прицеп "Крона" автомобиля МАЗ. Грузовиком управлял 59-летний мужчина.

Сразу после столкновения легковушку отбросило в кювет. Водитель "Шевроле" и его 59-летний пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью, они погибли на месте.

- Водитель "Шевроле" не воспользовался рекомендациями не выезжать без острой необходимости в метель, не соблюдал правила дорожного движения, в итоге произошло ДТП, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU