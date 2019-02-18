День рождения - грустный праздник: Жительница Татарстана поверила в неожиданный подарок и потеряла 50 тысяч рублей
В полицию Бугульминского района Татарстана обратилась 55-летняя женщина. Она заявила, что попалась на уловку мошенников.
По словам женщины, ей в социальной сети пришло сообщение от неизвестной ей женщины, с логотипом банка, в котором сообщалось, что ей на день рождение полагаются бонусы, а именно 3 тысячи рублей. Также в послании была ссылка на интернет-страницу.
Радостная женщина, не подозревая о возможных проблемах, перешла по ссылке. Там ей предлагалось заполнить анкету и указать номер банковской карты.
- После того, как потерпевшая ввела номер своей карты, ей на телефон пришло два сообщения, что с ее счета списано 49 800 рублей. Женщина поняла, что совершено хищение денежных средств, после чего заблокировала счет, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока вычислить злоумышленников не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU