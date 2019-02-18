2019-02-18T19:31:12+03:00
Общество

День рождения - грустный праздник: Жительница Татарстана поверила в неожиданный подарок и потеряла 50 тысяч рублей

Пока мошенников вычислить не удалось
Владимир КРУПСКИЙ
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Женщина поверила аферистам.Женщина поверила аферистам.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию Бугульминского района Татарстана обратилась 55-летняя женщина. Она заявила, что попалась на уловку мошенников.

По словам женщины, ей в социальной сети пришло сообщение от неизвестной ей женщины, с логотипом банка, в котором сообщалось, что ей на день рождение полагаются бонусы, а именно 3 тысячи рублей. Также в послании была ссылка на интернет-страницу.

Радостная женщина, не подозревая о возможных проблемах, перешла по ссылке. Там ей предлагалось заполнить анкету и указать номер банковской карты.

- После того, как потерпевшая ввела номер своей карты, ей на телефон пришло два сообщения, что с ее счета списано 49 800 рублей. Женщина поняла, что совершено хищение денежных средств, после чего заблокировала счет, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока вычислить злоумышленников не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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