День рождения - грустный праздник: Жительница Татарстана поверила в неожиданный подарок и потеряла 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:31 2019-02-18T19:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Бугульминского района Татарстана обратилась 55-летняя женщина. Она заявила, что попалась на уловку мошенников.

По словам женщины, ей в социальной сети пришло сообщение от неизвестной ей женщины, с логотипом банка, в котором сообщалось, что ей на день рождение полагаются бонусы, а именно 3 тысячи рублей. Также в послании была ссылка на интернет-страницу.

Радостная женщина, не подозревая о возможных проблемах, перешла по ссылке. Там ей предлагалось заполнить анкету и указать номер банковской карты.

- После того, как потерпевшая ввела номер своей карты, ей на телефон пришло два сообщения, что с ее счета списано 49 800 рублей. Женщина поняла, что совершено хищение денежных средств, после чего заблокировала счет, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Пока вычислить злоумышленников не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU