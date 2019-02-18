2019-02-18T17:46:19+03:00
Общество

Никакой пошлости и дефиле в купальниках: В Казани выберут самую красивую сотрудницу офиса

9 марта всех желающих приглашают на кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2019»
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Все офисные сотрудницы Казани от секретаря до генерального директора получат возможность поучаствовать в Международном конкурсе красоты "Мисс Офис - 2019". Кастинг состоится 9 марта в торговом центре по адресу проспект Победы, 91.

От девушек не требуется ничего, кроме факта их работы в офисе и возраста от 25 до 35 лет. До самого кастинга все желающие должны заполнить анкеты на официальном сайте конкурса.

Победительница кастинга получит возможность представить столицу Татарстана в Москве во время финала конкурса. Знаменателен тот факт, что в 2019 году «Мисс Офис» отмечает уже 10 по счету сезон. В честь юбилея главный приз составит целых 2 миллиона рублей! Однако, чтобы стать «Мисс Офис» необходимо продемонстрировать свою сообразительность в профессиональной сфере.

Интересно, что организаторы мероприятия выступают за популяризацию образа успешной женщины, который они не стремятся испортить дефиле в купальниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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