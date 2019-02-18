2019-02-18T18:29:08+03:00
Общество

В 2018 году из Чувашии уехали более 23 тысяч жителей

Миграционное снижение составило 5,3 тысяч человек, что на 2 тысячи больше, чем в 2017 году
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стали известны предварительные итоги миграции населения Чувашии в 2018 году. Цифры не радуют. Так, республику за 12 месяцев покинуло 23,3 тысячи жителей. Вместе с этим в регион переехало – 17,9 тысяч человек. Следовательно, миграционное снижение составило 5,3 тысячи.

Чувашстат отмечает, что эта цифра на 2 тысячи превышает ту, что была в 2017 году. Тогда снижение составило 3,1 тысячи. В 2018 году население республики пополнили 1,7 тысяч жителей стран СНГ и 454 человека из дальнего зарубежья.

По большей части переезды людей осуществлялись в Чебоксары и Новочебоксарск. Уезжали же чаще всего из Ядринского, Батыревского и Вурнарского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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