В 2018 году из Чувашии уехали более 23 тысяч жителей
Стали известны предварительные итоги миграции населения Чувашии в 2018 году. Цифры не радуют. Так, республику за 12 месяцев покинуло 23,3 тысячи жителей. Вместе с этим в регион переехало – 17,9 тысяч человек. Следовательно, миграционное снижение составило 5,3 тысячи.
Чувашстат отмечает, что эта цифра на 2 тысячи превышает ту, что была в 2017 году. Тогда снижение составило 3,1 тысячи. В 2018 году население республики пополнили 1,7 тысяч жителей стран СНГ и 454 человека из дальнего зарубежья.
По большей части переезды людей осуществлялись в Чебоксары и Новочебоксарск. Уезжали же чаще всего из Ядринского, Батыревского и Вурнарского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU