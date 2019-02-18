2019-02-18T18:08:39+03:00
Общество

В Казани пройдет бизнес-конференция, вошедшая в книгу рекордов Гиннеса

В числе приглашенных спикеров значатся Артемий Лебедев и Александр Друзь
Владимир КРУПСКИЙ
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На мероприятии ждут 7 тысяч человек.На мероприятии ждут 7 тысяч человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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21 марта в Казани состоится большое мероприятие из серии бизнес-конференций АМОКОНФ, которое пройдет в уникальном для предпринимательской индустрии формате. Мероприятие ожидается масштабное. Для его проведения сняли "Баскет-Холл" и ждут порядка 7 тысяч человек.

Бизнес-конференция АМОКОНФ, вошедшая в книгу рекордов Гиннеса в 2017 году как самый большой event в бизнес-индустрии, уже четвертый год собирает десятки тысяч единомышленников и партнеров под одной крышей. Это масштабные мероприятия, где успешные предприниматели и звезды рассказывают истории своих достижений и провалов, разбирают реальные кейсы и делятся опытом.

Среди спикеров заявлено немало интересных людей. Так, перед казанцами выступят известный дизайер Артемий Лебедев, магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь и ряд других интересных спикеров.

Зрителей ждёт перфоманс с звуковым и световым шоу, в рамках которого выступают эксперты-лидеры в сфере продаж, маркетинга и создания личного бренда и на своем примере расскажут, как построить успешный бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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