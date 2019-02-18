2019-02-18T16:35:44+03:00
Экономика

Объем взносов по программе «Коллекция» в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на 90%

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В 2018 году участники бонусной программы «Коллекция» банка ВТБ направили в ВТБ Пенсионный фонд 3,6 тысячи взносов на формирование негосударственной пенсии, что на треть больше результата предыдущего года. Общий объем взносов увеличился на 90%. Средний размер отчислений вырос на 42%.

Программа «Коллекция» ВТБ позволяет держателям банковских карт накапливать бонусы и направлять их в том числе на формирование негосударственной пенсии. Клиентам доступны взносы различного номинала.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала: «Негосударственная пенсия – это простой, понятный и доступный инструмент, позволяющий увеличить размер своей будущей пенсии. Поэтому количество клиентов и суммы поступающих взносов стабильно растут во всех каналах продаж, в том числе в рамках программы “Коллекция”».

ИСТОЧНИК KP.RU

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