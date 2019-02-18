Два района Казани оставят без света 19 февраля

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-18T17:19:33+03:00

В общей сложности без электричества останутся 8 улиц

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19 февраля в Казани вновь запланировано отключение электричества. На сей раз без света останутся жители двух районов столицы Татарстана - Вахитовского и Советского.

Так, с 8.00 до 11.00 света не будет в домах №5 и №30 по улице Баумана в Вахитовском районе;

с 8.00 до 13.00 – в доме № 47 по улице Право-Булачная;

с 9.00 до 17.00 без электричества останутся дома, расположенные по улицам Луковского, 8б, Павлюхина, 37, Салимжанова, 17, 21;

с 10.00 до 17.00 без света останутся дома №№ 42, 44, 50 по улице Ульянова-Ленина;

с 13.00 до 16.00 электричество отключат в домах №№ 47, 52, 45, 49, 51 по улице Нариманова.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в домах Советского района №№ 6, 10, 12 по улице Аделя Кутуя.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU