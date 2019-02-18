Турецкую авиакомпанию оштрафовали, что на ее самолете в Казань прибыл иностранец без визы
Во время пограничного досмотра в аэропорту Казани у 29-летнего гражданина Турции не оказалось визы для въезда в Россию. Мужчина прилетел из Стамбула, но пройти дальше, чем зона пограничного досмотра, он не смог.
В отношении нелегала был составлен административный протокол по статье "Нарушение режима Государственной границы РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства", сообщили в пресс-службе ФСБ России. Сразу после этого мужчине пришлось вернуться назад.
Наказание понес и перевозчик - авиакомпания, чьим рейсом прибыл пассажир. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правил перевозки пассажиров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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