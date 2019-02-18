В Татарстане владельцы выбросили на трассе лабрадора Альбуса

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-18T17:20:14+03:00

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В понедельник, 18 февраля, автолюбители Алексеевского района в соцсетях сообщили, что на остановке Куркули на Билярском тракте при повороте в сторону Сухих Курналей бегает собака. Черный лабрадор не боится машин и с готовностью готов взобраться в салон и с жадностью поедает все, что ему предлагают.

Выяснилось, что от собаки отказались хозяева. Кто-то из участников группы узнал пса и позвонил хозяевам. Оказалось, что лабрадор по кличке Альбус стал людям не нужен, и они таким образом избавились от него.

Узнав про участь пса, несколько водителей отправились на эту остановку, чтобы забрать собаку - в условиях зимы домашней собаке с короткой шерстью выжить трудно. Но Альбуса на месте они не нашли.

- Хорошо, если кто-то его забрал, - сообщил "КП-Казань" один из водителей. - Буду внимательно смотреть на дороге, может, Альбус сейчас пытается вернуться к тем, кто его предал, и спешит домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/692583" frameborder="0"></iframe> В Татарстане хозяева бросили лабрадора на трассе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU