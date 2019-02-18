2019-02-18T16:09:52+03:00
Общество

В Татарстане назначали нового руководителя Совета безопасности

Им стал бывший заместитель главы МВД республики Рафаиль Гильманов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: nailtimler.comФото: nailtimler.com
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В понедельник, 18 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о назначении нового руководителя Совета безопасности республики. Им стал экс-заместитель главы МВД республики Рафаиль Гильманов.

Известно, что в органах внутренних дел Гильманов работает с 1981 года. Он имеет почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД РФ» и медали «За заслуги перед Отечеством второй степени», «За заслуги в управленческой деятельности».

Бывший руководитель Совета безопасности Айрат Шафигуллин перешел в Управление антимонопольной федеральной службы Татарстана еще в ноябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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