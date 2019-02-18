2019-02-18T17:21:24+03:00
Общество

Карантин из-за ОРВИ ввели в 18 школах Казани

Занятия не проводятся в 62 классах
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего в Татарстане карантин ввели в 45 школах.Всего в Татарстане карантин ввели в 45 школах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшую неделю в Казани зарегистрировано 13106 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Эпидпорог в столице Татарстана превышен на 31,7%.

В целом в Татарстане зарегистрировано 31605 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 36,2%.

- С начала эпидемического сезона в республике зарегистрировано 237 случаев гриппа, в Казани – 149 случаев, сообщили в пресс-службе татарстанского Роспотребнадзора.

Горожан призывают соблюдать меры профилактики и избегать посещения мест массового скопления людей.

В связи с заболеваемостью ОРВИ временно приостановлены занятия 157 классов в 45 школах Татарстана, в том числе 62 классов в 18 школах Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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