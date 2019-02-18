2019-02-18T15:33:35+03:00
Общество

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

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Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.

Единая биометрическая системапозволяет банкам дистанционно принимать клиентов на обслуживание с помощью биометрических данных, логинаипароля от Единого портала госуслуг. Безопасность хранения данных обеспечивает оператор системы — компания «Ростелеком», за безопасностью сбора биометрической информации следят банки, регистрирующие граждан. Для сокращения издержек при обеспечении информационной безопасности приработе с биометрией банки теперь могут воспользоваться готовым продуктом — типовым решением «Ростелекома».

Системный проект, согласованный ФСБ России, включает описание архитектуры типового продукта, список одобренного аппаратного и специального программного обеспечения, схемы их взаимодействия друг с другом, а также основополагающие принципы интеграции типового решения в информационные системы банка. «Ростелеком» в проекте выполняет роль разработчика, компания «КриптоПро» отвечает за криптографические средства и проведение анализа безопасности созданного решения. Внедрением занимаются авторизованные интеграторы, которые уже готовы встраивать типовое решение в инфраструктуру банков.

Директор по информационной безопасности компании «КриптоПро» Станислав Смышляев: «Разработанное «Ростелекомом» решение удовлетворяет строгим требованиям криптографической стойкости.Безопасность криптографических механизмов и протоколов проверяласьметодамианализа стандартизируемых в России и за рубежом протокольных решений. Все протоколы реализованы внутри функционально законченного “коробочного” решения, который предоставляет высокоуровневый интерфейс встраивания. Благодаря этому не нужно проводить дополнительный анализ и контроль встраивания при внедрении решения в банк».

Иван Беров, директор по цифровой идентичности «Ростелекома»: «Согласование проекта решения ФСБ России — важный шаг, теперь у банков появилась возможность использовать типовой подход к обеспечению безопасности при работе с биометрией. Внедрением решения займутся авторизованные интеграторы, это позволит банкам быстро и качественно выполнить требования безопасности. В целом создание типового решения — это очередной кубик в экосистеме продуктов для безопасной работы с данными граждан на всех этапах взаимодействия с Единой биометрической системой».

Разработка основных модулей типового решения завершена, в соответствии с системным проектом проводятся тематические исследования для получения заключения ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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