2019-02-18T15:23:10+03:00
Общество

Весну придется ждать до 1 апреля: Профессор КФУ рассказал, когда в Татарстан придет долгожданное потепление

По его совам, погода в конце февраля и в марте будет неустойчивой
Владимир КРУПСКИЙ
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В марте будут еще минусовые значения, а вот с апреля начнет уже теплеть.В марте будут еще минусовые значения, а вот с апреля начнет уже теплеть.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Погода в последнее время приготовила для жителей Татарстана немало сюрпризов. Метели и холода сменялись солнечной погодой и плюсовыми значениями. По мнению профессора КФУ Юрия Переведенцева, подобные перепады продлятся и на этой неделе.

- Идет западный процесс с Атлантики. Мы находимся в тыловой части циклона, ожидаются сильные северные ветры, погода будет по-настоящему зимняя, - рассказал он.

Так, в ночь на 19 февраля температура опустится до 15 градусов мороза. Холодно будет и в ближайший вторник днем, а вот со среды начнется потепление. Если 20 февраля на термометрах будут отрицательные показатели, то в четверг, 21 февраля, уже потеплеет до +1.

Неустойчивая погода будет и в дальнейшем. Так что ранней весны ждать не приходится.

- В основном в марте доминируют отрицательные температуры. О долгосрочных прогнозах говорить трудно, - пояснил Переведенцев.

Климатическая весна в Казани наступит с 31 марта на 1 апреля, когда столбики термометров перейдут через нулевую отметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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