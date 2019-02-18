В Казани остаются 15 проблемных недостроенных домов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-18T15:42:28+03:00

В мэрии города отметили, что дольщики должны изначально понимать все риски и быть готовыми разделить их со строительной компанией

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Второй волна проблемных объектов обманутых дольщиков накрыла Казань в конце 2015 года. Тогда в городе имелось 30 домов, чья сдача была приостановлена. По данным на 18 февраля 2019 года, их осталась ровно половина. Об этом сообщил на еженедельном «деловом понедельнике» первый заместитель руководителя Исполкома Азат Нигматзянов.

Помимо цифр, Нигматзянов процитировал министра строительства России Владимира Якушева, отметив, что любой дольщик является соинвестором, который должен изначально понимать все риски и быть готовым разделить их со строительной компанией. После он добавил, что регион может добровольно включиться в решение проблемы дольщиков лишь в том случае, если у него есть на это финансовые ресурсы.

Известно, что в Татарстане для решения проблем обманутых дольщиков создан Республиканский фонд поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Сейчас организация определила источники финансирования для компаний «Бриз» и «Ак таш».

ИСТОЧНИК KP.RU